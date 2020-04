Pallotta, auguri social a Fienga: “Grazie per quello che stai facendo per la Roma” – FOTO

Il presidente Pallotta torna a farsi sentire, stavolta per il cinquantesimo compleanno del CEO romanista Guido Fienga. Il presidente della Roma ha infatti lasciato su Twitter un messaggio di auguri. Queste le sue parole: “Buon cinquantesimo compleanno Guido e grazie per tutto quello che stai facendo per il club, in particolar modo in questi tempi difficili. Forza Roma“. Un momento difficile e complesso per i giallorossi come per le altre squadre di Serie A, che aspettano di capire nei prossimi giorni se ci saranno i margini per ripartire per concludere la stagione.