Palladino: “Risultato bugiardo. Prima del gol della Roma c’era un fallo per noi”

Le parole del tecnico dei brianzoli: "Presi troppi gol in una serata giusta per noi dove abbiamo giocato bene e creato tanto"

2 marzo 2024

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro la Roma. Queste le sue parole:

PALLADINO A DAZN

Questa partita si poteva indirizzare viste le occasioni. Non siete stati solidi in difesa. “Faccio complimenti alla Roma e a De Rossi. Abbiamo affrontato una squadra forte con un bravissimo allenatore. Hanno avuto grande determinazione con tutti i giocatori migliori che avevano. Faccio i complimenti anche alla mia squadra perché è un risultato bugiardo. Li abbiamo messi in difficoltà. Sullo 0-0 abbiamo avuto tre occasioni nitide per passare in vantaggio. Se non fai gol contro queste grandi squadre che hanno qualità, ti puniscono al primo errore. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi perché hanno messo tutto in campo. Anche chi è entrato ha fatto bene. Non posso rimproverargli nulla. Questa partita deve darci orgoglio, il risultato è bugiardo per quanto visto in campo. Questa partita ci farà crescere”.

Cosa ruberebbe a De Rossi? “Siamo amici e ci sentiamo spesso, è un grandissimo ragazzo. Faccio i complimenti anche alla Roma per la scelta. Gli ho sempre augurato di diventare l’allenatore della Roma, lo speravo anche. Lui ha liberato questa squadra, con più libertà di movimento con rotazioni. E poi ha tanta qualità e questo incide tanto. Ha giocatori formidabili e ha messo le sue idee. Sono contento per lui, non per stasera. Daniele se lo merita”.

Volevate colpire in contropiede. Il rammarico è la mancanza di concretezza? “Sono d’accordo. Volevamo togliere linee di passaggio su Lukaku. Il mio rammarico, non parlo mai degli arbitri, però ci sono stati degli errori stasera che hanno condizionato la partita. Sul primo gol c’era fallo a inizio azione su Colpani. Sul terzo gol hanno ammonito Bondo per un fallo si Cristante che non c'è mai. Sul quarto gol c’era fallo su Pessina, l’arbitro stava anche per fischiare ma non lo ha fatto. Presi troppi gol in una serata giusta per noi dove abbiamo giocato bene e creato tanto. C’è rammarico perché la prestazione è stata fatta”.

Perché hai sostituito Colpani? “Nessun problema. Dispiace cambiare a fine primo tempo ma dovevo cambiare modulo. Avevo messo dentro Carboni per Gagliardini e l’unico che potevo togliere era Colpani che aveva speso molto nel primo tempo. E’ stato fatto per cambiare il sistema di gioco”.

Cosa deve fare Maldini per avere più spazio? "Continuiamo così. E’ un ragazzo che mi piace tantissimo. Si allena sempre a duemila. E’ introverso e va coccolato come si deve fare con ogni giocatore di talento. La sua occasione arriverà. E’ entrato bene con Milan e Salernitana. Quando è entrato ha dato qualità. Per me è fondamentale chi subentra”.

PALLADINO IN CONFERENZA STAMPA

"Complimenti alla Roma, siamo amici con De Rossi e sono contento per lui. Si vede la sua mano, complimenti alla società giallorossa per aver scelto Daniele come allenatore. Oggi abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni. Abbiamo avuto occasioni clamorose, ma se non fai gol la Roma ti punisce. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, con il cambio di sistema abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari anche nel secondo tempo. Queste gare ci fanno maturare e nel nostro percorso ci sono anche sconfitte che ci fanno crescere".

Sul cambio di marcatura dopo l'uscita di Gagliardini: "È stato un cambio perché la Roma ruotava tanto. Abbiamo preferito prenderli in maniera diversa. Zerbin sta bene e troverà spazio. D'Ambrosio ha avuto un problema muscolare".

Su mister De Rossi: "Non mi ha sorpreso. Sono felice perché siamo amici ed era già allenatore in campo. Gli serviva solo un’occasione e io gli avevo detto che avrebbe allenato la Roma. Sta sfruttando al massimo la sua opportunità, alla SPAL non è riuscito a esprimere il suo valore. È tosta ma sono contento per lui".

Ancora sulla prestazione del suo Monza: "Io sono strafelice della nostra prestazione: abbiamo avuto sette palle gol, tutte nitide. Non siamo stati bravi solo nella parte finale. Oggi il rammarico è sugli errori arbitrali: il fallo su Colpani prima del gol della Roma era netto. Sul terzo gol non c'è la punizione, mentre sul quarto c'è un fallo su Pessina. Tre gol giallorossi sono stati viziati da falli".

Sul Monza grande contro le big, almeno in termini di prestazione: "Sì, sono d'accordo. Il risultato è bugiardo per quello che abbiamo creato. La nostra mentalità è questa, c'è un gap con le big. È chiaro che se non segni e non sblocchi le gare e vai sotto, tutto diventa più complicato. Ma noi non abbiamo mai mollato e sbracato. Analizzeremo gli errori fatti, questa gara - ripeto - ci aiuterà a crescere".

Sulle differenze fra la Roma di Mourinho e quella di De Rossi: "È una Roma più libera oggi, difficile da prendere. I giallorossi sono liberi di testa e di gioco, De Rossi ci ha messo una mano. Prima era una Roma più statica, ma non ho nulla contro Mourinho".

