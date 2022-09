Olimpico, Europa League: conclusa la campagna abbonamenti. Quasi 40mila tifosi

Ancora una volta i tifosi giallorossi non si sono fatti trovare impreparati: un numero incredibile se si pensa che la media per l’ultima presenza giallorossa in questa competizione era di 29mila tifosi

Ieri sera si è conclusa la campagna abbonamenti per i tre match che vedranno la Roma all'Olimpico per le prime sfide di Europa League. In vista dei match contro Helsinki, Real Betis e Ludogorets sono stati staccati quasi 40mila abbonamenti. Un numero incredibile se si pensa che la media per l’ultima presenza giallorossa in questa competizione era di 29mila. Ancora una volta i tifosi giallorossi non si sono fatti trovare impreparati, pronti a sostenere la squadra di Mourinho in ogni circostanza.