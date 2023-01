Oggi Astori avrebbe compiuto 36 anni: il ricordo della Roma e degli altri club

Una ferita ancora aperta, che difficilmente si rimarginerà. Davide Astori è scomparso poco meno di cinque anni fa, il tempo è volato ma il suo ricordo è sempre ben vivo nella memoria di tutti. Oggi, 7 gennaio 2023, avrebbe compiuto 36 anni e il pensiero non può che andare a lui. La Roma lo ha voluto omaggiare con un post sui social, ma stamattina già tanti club di Serie A e non solo hanno condiviso il loro ricordo di Astori. In primis ovviamente il Cagliari:"Con noi ogni giorno, in ogni momento, nei ricordi più preziosi", e la Fiorentina:"Davide Astori per sempre con noi".