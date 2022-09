Niente Italia per Ibanez: il Brasile lo convoca per le amichevoli con Ghana e Tunisia

Roger Ibanez chiude definitivamente le porte alla Nazionale italiana. Il Brasile ha diramato le convocazioni ufficiali per le prossime amichevoli contro Ghana e Tunisia e il commissario tecnico Tite, ha inserito nella lista anche il difensore centrale giallorosso. Per Ibanez si tratta della prima convocazione con la nazionale verdeoro. L'Itala si era mossa per cercare di renderlo un giocatore convocabile da Roberto Mancini ma la chiamata del suo Paese d'origine, nega ora ogni possibilità di manovra. Il centrale brasiliano ha pubblicato sui social un post in cui esprime tutta la sua felicità per la convocazione: "Oggi è uno dei giorni più belli della mia carriera. Fin da bambino sogno di indossare la maglia della nazionale brasiliana e questo 09 settembre è diventato realtà. Frutto di un intero lavoro e con il coinvolgimento di più persone. Una conquista di tutti! Immensa felicità! Grazie a tutti coloro che ne hanno fatto e ne fanno parte. Il lavoro continua e andiamo alla ricerca di altro".