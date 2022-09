Nela: “Roma, siamo solo all’inizio. Ma la squadra deve aiutare di più Abraham”

La partenza della Roma in campionato non sta particolarmente impressionando, ma ha lasciato buone sensazioni dopo la prestazione contro l'Atalanta, nonostante la sconfitta. Sebino Nela, ex calciatore e dirigente giallorosso, ha parlato proprio della squadra di Mourinho: "La Roma non ha cominciato male, c'è grande entusiasmo, sempre sold out. C'è un bell'ambiente. Ko con Udinese e Atalanta? L'Udinese anche l'anno scorso giocava un ottimo calcio, ma pare che sia per tutti un problema giocare contro la squadra di Sottil. Sconfitta diversa contro l'Atalanta, ha cambiato molto per chi si ricorda dell'Atalanta degli ultimi anni. È più concreta, all'Olimpico ha strappato i tre punti, forse non li meritava tutti. La Roma nel secondo tempo ha fatto una buona gara, creato tanto, alla fine il risultato è stato quello. Siamo solo all'inizio, settima giornata, c'è tempo. La squadra di Mourinho può fare bene", ha detto a 'tuttomercatoweb.com' a margine del Festival dello Sport di Trento.