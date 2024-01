Nela: “Non mi aspettavo l’esonero di Mourinho. De Rossi ha l’occasione della vita”

Il cambio in panchina scelto dai Friedkin nella giornata di ieri, ha sconvolto l'ambiente giallorosso. Anche un ex giocatore della Roma, come Sebino Nela, ai microfoni di Palla al Centro su Rai Radio 1, ha espresso la sua opinione sulla rivoluzione messa in atto: "Credo che la decisione dell'esonero di Mourinho sia maturata qualche settimana fa, hanno aspettato le partite contro Lazio e Milan. Pensavo le strade si dividessero a fine stagione, non mi aspettavo minimamente un cambio a stagione in corso". Poi sulla scelta di chiamare De Rossi: "Certamente è un nome gradito alla piazza. Tutti i tifosi della Roma stavano con Mourinho, non potevi portare un altro allenatore se non lui. De Rossi parte da traghettatore, ma se dovesse raggiungere la qualificazione in Champions sarà riconfermato. Per lui è l'occasione della vita, da Ferrara non ne è uscito bene. Spero possa fare bene".