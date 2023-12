Napoli, Mazzarri: “Con la Roma meritavamo di più. Il gesto di Politano è uno sbaglio”

Roma-Napoli rappresenta ormai il passato, ma per Walter Mazzarri c'è ancora qualche scoria difficile da mandare giù. Il tecnico dei partenopei, nella conferenza stampa di vigilia del match con il Monza, è tornato sulla sfida dell'Olimpico: "Sapevo che ci sarebbero state tante squadre avanti, ma ripercorrendo le partite, con Juve, Roma ed Inter potevano essere due punti in meno per loro ed uno in più per noi. C’è rammarico, abbiamo meno punti di quelli meritati, alcune sconfitte bruciano". Non solo. L'allenatore del Napoli si è soffermato anche sulle espulsioni di Politano ed Osimhen: "I ragazzi tendono a pensare come piace a me, ma spesso non riusciamo a farlo vedere. C'è quel fuoco dentro, che va incanalato meglio. Le espulsioni sono un esempio. Politano è un ragazzo stupendo, è incappato in un errore. Gli avevo detto di andarla a vincere, e lui si è innervosito di essere stato fermato mentre andava verso la porta. Su Osimhen l'espulsione può capitare. Ma io vedo che questo ragazzo viene martoriato in campo. In quel momento sentiva la responsabilità e quindi si cade in errori. Io tendo a scusarlo perché ci sono tante situazioni, va protetto".