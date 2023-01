Napoli, l’allenamento in vista della Roma: individuale per Kvaratskhelia

Il Napoli di Luciano Spalletti, si è ritrovato quest'oggi al SSCN Konami Training Center per preparare al meglio la partita contro la Roma, in programma domenica alle 20.45. Tutti gli occhi sono ovviamente puntati su Khvicha Kvaratskhelia che, dopo aver saltato la trasferta di Salerno a causa di un'influenza, quest'oggi ha svolto la prima parte della seduta in palestra, per poi spostarsi sul campo per svolgere un lavoro atletico individuale. Torna invece in gruppo Juan Jesus che ha svolto tutto l'allenamento insieme ai compagni. Gli Azzurri di Spalletti hanno iniziato con una prima parte di attivazione in palestra, seguita da un lavoro di potenza aerobico in campo per poi passare ad una partitella a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta.