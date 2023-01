Napoli, l’allenamento in vista del match contro la Roma: Kvaratskhelia in gruppo

Il Napoli anche questa mattina si è ritrovato all'SSCN Konami Training Center per preparare al meglio il delicato match di campionato contro la Roma in programma domenica alle 20.45.Spalletti può tirare un sospiro di sollievo: dopo aver svolto lavoro individuale nella giornata di ieri, quest'oggi Kvaratskhelia ha preso parte a quasi tutta la seduta insieme ai compagni. Salgono dunque le quotazioni per vederlo in campo contro la formazione di Mourinho. Gli Azzurri hanno iniziato l'allenamento con attivazione e torello per poi passare ad un lavoro tecnico e una partitella a campo ridotto.