Nainggolan, che nostalgia della Roma: il belga ricorda la coppia con De Rossi

Radja Nainggolan e la Roma. Un rapporto che si è concluso molto prima di quanto in molti immaginavano e che, ancora oggi, infiamma i cuori dei tifosi giallorossi. Il centrocampista belga non ha mai nascosto, anche a distanza di anni, il suo attaccamento verso quella maglia e quei colori che sono diventati come una seconda pelle. L'ex Roma, su Instagram, non perde occasione di ricordare i vecchi tempi in cui vestiva la divisa giallorossa. Questa volta lo scatto nostalgico lo ritrae insieme a Daniele De Rossi, con la quale formava un centrocampo di grande qualità ed esperienza. Tra di loro c'è sempre stato un rapporto di grande amicizia e stima. Tante le battaglie che hanno vissuto insieme e che li hanno visti da protagonisti, costituendo per anni, insieme a calciatori come Pjanic e Strootman, un reparto considerato tra i migliori in Italia e non solo.