Nainggolan sempre giallorosso: che accoglienza di un Roma Club in Indonesia – VIDEO

Radja Nainggolan è rimasto nel cuore dei tifosi romanisti di tutto il mondo. L'ex centrocampista giallorosso si è rimesso in gioco tornando a scendere in campo con la maglia del Bhayangkara nel campionato indonesiano. Proprio il suo nuovo club, su Instagram, ha postato un divertente video in cui il Ninja viene accolto dall'affetto dei sostenitori di un Roma Club d'Indonesia. Tanti i cori per Radja che si è fermato con i simpatici tifosi regalando selfie e autografi.