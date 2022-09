Mourinho: “Risultato bugiardo. Nelle ultime partite tutto va contro di noi”

Le parole del tecnico portoghese dopo la sconfitta contro il Ludogorets: "Menomale che non è eliminazione diretta ma che ci sono altre 6 partite"

Redazione

José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Ludogorets. Queste le parole del tecnico portoghese:

MOURINHO A SKY

Risultato bugiardo?“Ho la stessa sensazione. Non voglio dire che abbiamo fatto una bella partita perché non è vero. Era però più che sufficiente per vincere o almeno per non perdere. Prima del loro gol siamo stati noi ad avere le occasioni, dopo il loro gol è una situazione difficile negli ultimi 5 minuti. Abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo trovato il pareggio ma poi abbiamo preso un altro gol. Sembra che nelle ultime partite tutto va contro di noi. Menomale che non è eliminazione diretta ma che ci sono altre 5 partite. È vero che perdere la prima ti lascia qualche pressione però dobbiamo guardare avanti e la prossima settimana fare tre punti in casa con l’Helsinki".

Dove ci si deve aspettare un miglioramento? "Non è solo il reparto difensivo. È tutta la squadra che difende, non solo 3 o 4 giocatori. Il secondo gol è conseguenza di emotività, di una squadra che pareggia, che pensa che il pareggio non è il risultato che cerca e che vuole continuare a giocare. Il secondo gol viene completamente fuori dal contesto ma trasforma il pareggio in una sconfitta”.

Un pensiero sulla scomparsa della regina Elisabetta? “Mi dispiace molto. No sono uno straniero in Inghilterra. È la mia casa, c’è la mia famiglia, siamo lì da tanti anni. È una figura a tutto tondo, non credo ci sia qualcuno che non abbia rispetto per questa grandissima signora. Ovviamente mi dispiace”.

MOURINHO A ROMA TV+

"Non voglio dire che abbiamo fatto una partita straordinaria perché non è vero. Però penso che abbiamo fatto quello che era sufficiente per pareggiare questa partita. Siamo una squadra che ha avuto più occasioni, loro segnano a 15' dalla fine ma noi abbiamo avuto la forza psicologica di andare dietro al risultato. Abbiamo perso però anche grandissime opportunità per pareggiare prima. Abbiamo pareggiato e nel momento in cui la squadra pensa che un punto vada benissimo, l'altra pensa vogliamo vincere ancora. In quel momento la squadra che vuole vincere crea, e l'altra in una situazione di contropiede perde la partita. Non abbiamo fatto una grande partita, ma più che sufficiente per non perdere".

Perdere questa partita è compromettente per il girone?

"No, non lo è. C'è però più pressione, questa è la logica: abbiamo ancora 5 partite per fare i punti necessari, prima di questa ne avevamo 6. Dobbiamo vincere la prossima e metterci in una situazione dove le altre due squadre che hanno tre punti, una delle due perda o entrambe. È fondamentale vincere la prossima".