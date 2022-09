Mourinho rapper per un giorno nel videoclip di Stormzy: “Mi sono divertito” – FOTO

José Mourinho in versione rapper, come non si era mai visto. L'allenatore della Roma è stato protagonista dell'ultimo videoclip del rapper statunistense Stormzy, dal titolo 'Mel Made Me Do It'. Poco dopo il minuto cinque, infatti, ecco proprio lo Special One, schierato insieme a quelli che sarebbero i suoi 'compagni', con il suo proverbiale dito sulla bocca. Mentre la musica e il video continuano con la camera che si muove su Mourinho, in sottofondo parte la voce del portoghese 'I prefer not to speak, if I speak I'm in big trouble'. Una frase diventata iconica in Inghilterra, pronunciata in un post-gara nel 2014, quando era manager del Chelsea, dopo alcune decisioni e atteggiamenti da parte dell'arbitro Chris Foy, e che ricalca anche parte del testo della canzone. Mourinho, in concomitanza con l'uscita dei videoclip, ha pubblicato su Instagram uno scatto del backstage e ovviamente una foto con Stormzy: "È stato molto divertente fare questo cameo, mi sono divertito molto".