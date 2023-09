Mourinho: “Poco tempo per preparare la partita. Difficile che Dybala giochi 90′”

Le parole del mister: "C’è una partita oggi da vincere. Non voglio pensare a Genova e che loro hanno giocato venerdì. Non voglio e non posso"

La gestione du Dybala? “C’è una partita oggi da vincere. Non voglio pensare a Genova e che loro hanno giocato venerdì. Non voglio e non posso. Non voglio farmi sentire dai miei che parliamo di queste cose. Giocatori come Paulo si gestiscono da soli, conosce bene il suo corpo. Ha un buon rapporto con me, aperto. Sono loro che ci dicono le loro sensazioni. Mi piacerebbe averlo per 90 minuti più recupero ma è difficile”.