Mourinho mister Europa: sempre qualificato agli ottavi. La Roma si affida a lui

Vigilia europea per i giallorossi che nel pomeriggio partiranno verso l'Austria per il match contro il Salisburgo. Mourinho ha messo nel mirino gli ottavi di finale e le competizioni Uefa sono il suo pane quotidiano. Lo Special One in carriera non hai mancato l'appuntamento con la fase a eliminazione diretta e vuole passare i play off. Come un leone farà di tutto per azzannare la sua preda. Nel 2018 i suoi numeri erano già straordinari: "Lasciatemi mandare un messaggio ai miei ammiratori e fatemi dire che ho disputato la Champions League in 14 edizioni e mi sono qualificato 14 volte. E le due volte in cui non ho partecipato alla Champions League, ho vinto due volte l'Europa League". Queste le sue parole qualche anno fa, sempre, senza peli sulla lingua. Negli anni successivi sono arrivate altre qualificazioni con Tottenham e Roma. Con i giallorossi indimenticabile la cavalcata in Conference. Un ricordo indelebile anche per Mourinho che ha deciso di tatuarsi la coppa. I tifosi si affidano a mister Europa per sperare di rivivere altre notti magiche come lo scorso anno. Il primo ostacolo è il Salisburgo. Domani alle 18.45 l'andata, mentre il ritorno si giocherà all'Olimpico tra 8 giorni e lo stadio viaggia già verso l'ennesimo sold out.