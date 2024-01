Mourinho, messaggio da brividi per caricare la Roma: “Solo noi, avanti insieme”

La Roma questo pomeriggio si ritroverà a Trigoria per preparare il match di Coppa Italia. Ieri i giocatori hanno festeggiato Capodanno e allo scoccare della mezzanotte hanno ricevuto gli auguri da parte di Mourinho. "Noi, solo noi, avanti insieme. È per la gente che bisogna dare tutto e andare oltre i nostri limiti. Non dobbiamo mollare niente, con l’obiettivo di arrivare in fondo alle coppe, di lottare fino all'ultimo per un posto Champions senza lasciare nulla al caso", questo il lungo messaggio da brividi che il mister ha mandato alla sua squadra e allo staff tecnico. Lo Special One vuole continuare ad allenare la Roma e sa che il mese di gennaio sarà decisivo. In caso di vittoria con la Cremonese a metà mese ci sarà il derby di coppa con la Lazio a cavallo tra i big match con Atalanta e Milan. Poi a febbraio il delicato playoff col Feyenoord. Mou ha caricato i suoi e nel 2024 vuole provare a vincere un altro trofeo. Intanto è in attesa di un difensore centrale: Ndicka partirà per la Coppa d'Africa, mentre Smalling è out. In cima alla lista degli obiettivi c'è Chalobah.