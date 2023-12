Mourinho, lettera speciale di un fan: “Mi hai cambiato la vita, vorrei lavorare con te”

Le parole di un ragazzo indiano che va pazzo per José: "Non riesco a trovare le parole per riassumere quanto ti ammiro. Per dirla in maniera semplice, la tua semplice esistenza ha cambiato la mia vita per sempre. Sono cresciuto guardandoti"

Episodio curioso al termine di Bologna-Roma. Un grande fan di José Mourinho ha lanciato una lettera per l'allenatore portoghese. Il bigliettino è finito tra le mani dell'inviato di Dazn Tommaso Turci che lo ha pubblicato su Twitter. Ecco cosa ha scritto il ragazzo indiano: "Caro José sono Densing Moses Sebastian Bruno vengo da Madurai, India: Sono onorato di conoscerti ed è un sogno d'infanzia che si avvera per me. Non riesco a trovare le parole per riassumere quanto ti ammiro e ti adoro. Per dirla in maniera semplice, la tua semplice esistenza ha cambiato la mia vita per sempre. Sono cresciuto guardandoti. La tua brillantezza, la tua passione e la tua leadership mi hanno dato tanta fiducia in me stesso per fare una carriera nel calcio anche quando era incerto. Voglio ringraziarti per aver ispirato me e un milione di allenatori in tutto il mondo a perseguire il "bel gioco". Non siete solo il padrone del mondo del calcio, ma anche delle strade, dove i ragazzi come me vi guardano e vi scelgono come fattore determinante nella scelta di una carriera. Mi piacerebbe far parte del tuo cuore calcistico e dell'eredità senza tempo che hai creato.