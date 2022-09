Mourinho: “Gli infortuni fanno parte del calcio. Con l’Atalanta è sempre dura”

Come si affronta l'Atalanta? "La squadra sta al meglio possibile, abbiamo avuto la fortuna di giocare tanto tempo contro dieci uomini giovedì. Ovviamente qualche giocatore ha giocato 90 minuti altri giocatori meno, come Tammy e Celik. Con l'Atalanta è sempre dura e sono bravi a fare il loro gioco".

Infortunio Karsdorp? "E' dura ma è calcio, non bisogna piangere. Abbiamo recuperato Zalewski che può giocare nella sua posizione. Se sono piccoli-medi problemi è buono. E' la situazione di Wijnaldum che non è buona".

Come sta Zaniolo? "Zaniolo sta bene è un giocatore per iniziare le partite e per giocare contro una Atalanta che gioca molto a uomo. Vedremo se va bene".