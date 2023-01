Mourinho festeggia i 60 anni al De Russie: presenti anche Foti e Tiago Pinto

Lo Special One ha scelto la cornice di uno degli hotel più importanti della capitale per una cena con amici, parenti e non solo

La festa continua per José Mourinho. Dopo le celebrazioni di oggi a Trigoria per i suoi 60 anni, con giocatori e collaboratori, la torta, gli applausi con tanto di video da parte dei dipendenti, lo Special One ha organizzato una serata con parenti, collaboratori e amici all'Hotel de Russie, lussuosissimo albergo a cinque stelle tra piazza del Popolo e piazza di Spagna. Una cornice assolutamente top per un traguardo importante. Alla cena sono presenti, tra gli altri, anche alcuni componenti della dirigenza e del gruppo squadra, come Vito Scala, Salvatore Foti e Stefano Rapetti arrivati intorno alle 19.40 con le rispettive mogli. Circa quindici minuti più tardi è arrivato anche il gm Tiago Pinto. Per l'occasione, l'hotel ha allestito una tavola di estrema eleganza, con un menu scritto con la doppia traduzione, italiano e poi portoghese, che anche comprende anche il pesce.