Mourinho, ecco il tatuaggio con tutti i trofei europei vinti: “Posso averlo solo io”

Lo Special One ha pubblicato il disegno del suo tatuaggio: "La gioia del popolo romano mi ha spinto a farlo"

L'attesa è finita: José Mourinho ha svelato finalmente il suo nuovo tatuaggio. Almeno il disegno, non il 'lavoro finito' sul braccio destro, mostrato solo con il cerotto nei giorni scorsi. "La gioia del popolo romano mi ha portato a fare questo tatuaggio. Allora ho pensato a qualcosa di speciale, qualcosa che avrebbe onorato tutti i club dove ho vinto un trofeo europeo. Allo stesso tempo, volevo un tatuaggio unico, uno che in assoluto posso avere solo io. Alberto (il tatuatore, ndc) mi ha fatto vedere delle proposte, ho cambiato solo alcuni dettagli", ha scritto su Instagram. Si tratta dei trofei vinti in campo internazionale da Mourinho nella sua carriera, con i loghi dei club: la Coppa Uefa/Europa League con Porto e Manchester United, poi la Champions League con Porto e Inter, infine la Conference League con la Roma. José Mourinho è il primo e unico allenatore della storia ad averli conquistati tutti.