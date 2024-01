Mourinho, avanza la trattativa con l’Al Shabab: incontro tra Mendes e il club

Filtra ottimismo nei lavori in corso che il club saudita sta attuando per portare lo Special One a Riad

Redazione

Le sirene arabe avevano suonato in estate, ma José Mourinho rifiutò le offerte e rimase alla Roma. Adesso la sua esperienza romanista si è conclusa e, con perfetto tempismo, poco dopo l’esonero, si è fatto avanti l’Al Shabab con cui, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, le trattative proseguono. Giungono segnali positivi dal club che affronterà i giallorossi mercoledì prossimo, le parti in causa hanno dato la loro disponibilità a trovare un’intesa per un trattativa complessa, ma che lascia filtrare un certo ottimismo. C'è stato un incontro tra Mendes e il club saudita.

