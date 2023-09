Mourinho annuncia l’arrivo in Messico e il web impazzisce: cosa c’è dietro il video

"Sono José Mourinho, devo dirvi una cosa: ho appena firmato per la squadra migliore del Messico" . Il video è stato condiviso ieri sera proprio dall'allenatore della Roma sul suo profilo Instagram, in cui ha annunciato una nuova avventura nell'America latina. Nessuna panchina ovviamente, nessun addio lampo ai giallorossi, ed è per questo che in Italia il post è passato quasi inosservato. Tutto il contrario di quanto avvenuto in Messico, dove web e social sono letteralmente impazziti, cercando di capire dove effettivamente José Mourinho potrebbe allenare. Così è scattata la corsa dei tifosi del Cruz Azul, del Club America, del Tigres e tanti altri: "Siamo noi il club più grande, è qui che arriverà". Il video dello Special One e soprattutto i dettagli e la verità restano un mistero, per cui anche sui media locali stanno circolando varie ipotesi. Dalla panchina su un club messicano (ovviamente da scartare) alla pubblicità per una marca di bibite o di uno snack, o ancora addirittura un ruolo di consulente per la nazionale Tricolor di Lozano. Oppure un ruolo da commentatore e opinionista sportivo per una importante tv.

Le ipotesi sono le più disparate, con i tifosi che nel frattempo stanno sognando dal momento in cui José Mourinho ha condiviso il misterioso video. Tra i club della Liga MX c'è anche chi, come il Club Leon, ne ha approfittato invece per cavalcare l'onda con un post di 'risposta' in cui smentisce che il portoghese arriverà effettivamente nella squadra più grande del Messico. Che in questo caso sarebbe ovviamente proprio il Leon. Stesso video, stessa modalità, stesso sfondo bianco e musica adrenalinica in sottofondo. Stesso testo, cambiando ovviamente i nomi: "Sono Ronal, devo dirvi una cosa. José Mourinhonon ha firmato per 'La Fiera'". Protagonista del filmato è Gustav Ronal, l'utilero del Club Leon, ovvero una sorta di magazziniere, che si occupa di tenere in ordine e sempre tirato a lucido l'equipaggiamento della squadra e del campo di allenamento. Una figura molto importante in Sudamerica, e per il Leon Ronal è una sorta di istituzione. Nel frattempo sui social come su tutti i siti di informazione messicani continua la 'febbre' da Mourinho, pur consapevoli che lo Special One - almeno per ora - non siederà su nessuna panchina della Liga MX. È stata una mera mossa di marketing, va detto, a questo punto decisamente riuscita. Ma in fondo, sognare non costa nulla.