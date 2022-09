Mourinho a dialogo con il quarto uomo spinge via i suoi collaboratori: “Parlo io”

Lo Special One non vuole interferenze da parte del team manager e di Foti nel suo dialogo con Cosso

Primo tempo difficile per la Roma che alla Dacia Arena va sotto dopo appena 5 minuti. Gli animi iniziano a scaldarsi anche a bordo campo con parte della panchina giallorossa a colloquio con il quarto uomo per contestare una decisione dell'arbitro Maresca. Durante lo scambio di vedute, Mourinho ha spinto via il team manager giallorosso e il suo collaboratore Foti mandando un messaggio chiaro: "Parlo io". Questa la frase urlata dallo Special One ai suoi collaboratori andati anche loro, in un primo momento, a protestare con Cosso. Il quarto uomo rimproverava alla panchina giallorossa le troppe persone in piedi, solo uno infatti può rimanere alzato a dare indicazioni alla squadra.