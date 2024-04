Motta: “Con Daniele la Roma esprime un gioco offensivo”

Le parole del tecnico rossoblù: "I ragazzi hanno fatto una partita meravigliosa contro una squadra che vuole sempre giocare"

Redazione 22 aprile 2024 (modifica il 22 aprile 2024 | 21:38)

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

MOTTA A DAZN

Ennesima prova straordinaria della stagione. Di voi colpisce la personalità. “Sono d’accordo. Avevo detto loro che sono orgoglioso di essere allenatore del Bologna e dopo la partita ancora di più. Sono venuti qui contro una squadra molto forte in questo momento e hanno fatto una prestazione di grandissimo livello sotto tutti gli aspetti. Questo mi lascia molto soddisfatto e contento. I ragazzi hanno fatto una partita meravigliosa contro una squadra che vuole sempre giocare. Queste partite fanno bene al nostro calcio, siamo sulla strada giusta”.

La classifica ora è molto bella. La Champions è quasi fatta? "Non penso ad altro che a quanto fatto stasera. MI godo il momento al massimo, il resto a tempo debito. Il presente è molto bello e voglio godermelo. Pensare ad altro, alle ipotesi, non significano nulla. Sono grato a questi ragazzi e alla nostra gente.

Cosa aveva di speciale questa squadra? Stupisce anche la vostra fase difensiva. “Hai descritto bene la squadra, cosa vogliamo e cosa riescono a fare. Tutti mettono a disposizione del gruppo il proprio massimo. Il calcio cambia tantissimo. il momento è buono e rimaniamo nel presente. CI godiamo la vittoria che ci dà ancora più fiducia. Grande responsabilità difensiva, ci siamo aiutati e poi quando hanno la palla hanno personalità e qualità. Si divertono a giocare insieme. Hanno grande libertà di muoversi rispettando il nostro contesto. Questa sera è un’altra dimostrazione che siamo sulla strada giusta. Sono orgoglioso di allenare questa squadra”.

Oggi hai tenuto fuori Orsolini. “Di fronte avevamo una squadra forte che attacca bene entrambi i lati. Orsolini ha avuto partite dove ha iniziato titolare ma nel contesto di oggi serviva Ndoye visto che ha già fatto il quinto e ha tanta fisicità. Dovevamo aprire bene il campo essendo lui destro. Orsolini ci ha dato tanto fino ad oggi, ha segnato 10 gol e ha fatto grandi partite. Oggi era interessante iniziare con Ndoye e ha fatto un’ottima prestazione”.

Zirkzee è già un campione? “Sta molto bene in questo momento. E’ molto giovane e deve continuare a lavorare. Fa cose bellissime ma deve continuare con la stessa fame e voglia di migliorarsi. Vedremo. I campioni si vedono alla fine. Deve godersi il momento, è uscito con un po’ di fastidio oggi. In settimana non era al 100%. Si sentiva bene per iniziare e ha fatto molto bene".

MOTTA IN CONFERENZA STAMPA

Partita di grande autorità nel primo tempo, nel secondo ho visto maturità, siete cresciuti in questo. Come la vede questa vittoria? "Dobbiamo prima fare i complimenti ai nostri ragazzi per la partita fatta stasera. Sono orgoglioso di essere allenatore loro. Dirlo stasera è facile, poi gli errori esistono sempre. Se non vuoi fare errori non puoi giocare a calcio. Nel prendere decisioni è sempre più facile giocare lontano dalla nostra porta, invece abbiamo avuto grande personalità anche vicino alla nostra porta. Sugli errori cerchiamo sempre di aiutarci. Poi ci sono anche altre cose che si possono fare meglio per non prendere gol, oltre all'errore. Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, abbiamo anche giocatori tecnici davanti che fanno la differenza in un'azione. Complimenti ai ragazzi, alla gente, al pubblico della Roma perché ho visto applaudirli la nostra squadra e questo fa bene allo sport".

Nella sua squadra due aggettivi sono leggerezza e coraggio? Come il gol di El Azzouzi... "È un campo che gli porta benissimo visto che aveva segnato anche contro la Lazio. Avevamo la responsabilità di dare il nostro massimo, ma zero pressione. Però è bello vedere i ragazzi con questa personalità, con questo spirito di gruppo, che si guardano e comunicato in campo. Ognuno di loro mette in campo la loro miglior versione e questo fa ingrandire questo bel club che è il Bologna, giochiamo per questa maglia e questa gente".

Nel secondo gol avete fatto 35-36 tocchi, un minuto e 40 secondi di possesso: è il tuo manifesto? "Vorrei sempre vedere questo gioco. Chiaro che oggi avevamo di fronte un altro tipo di squadra, che gioca bene a calcio e ha grandissima qualità, ti può mettere sempre in difficoltà e allo stesso tempo ti può lasciare anche gioco. Abbiamo approfittato bene dei nostri momenti. Quell'azione è bellissima, invita la squadra avversaria a uscire, poi attaccare con quella qualità è un esempio di quello che voglio vedere. Sono molto orgoglioso. Devo ringraziarli per la partita e per tutto il lavoro che fanno durante la settimana. Sono stanco ma anche molto felice".

Ha cambiato qualcosa nel centrocampo del Bologna? "Non avendo in questo momento Ferguson, che ha già dimostrato il suo valore, con un grande volume di gioco. Ha grande qualità negli inserimenti in attacco, abbiamo scelto un giocatore che aveva fatto già la mezzala per dare più movimento e dare meno riferimenti agli avversari. Volevamo fare più volume di gioco anche nella corsa, non volevo che fosse una partita uno contro uno a centrocampo. Questi tre ragazzi hanno fatto tutto in modo quasi perfetto. Sono stati tre ragazzi molto generosi che hanno fatto una partita intensa".

Questo Bologna è una sua creatura, si sente pronto a staccarsi da lei? "Se vuole fare un'altra domanda do un'altra possibilità. Già conoscete la risposta".

Su De Rossi e le chance di arrivare in Champions League. "Da quando è arrivato Daniele la Roma esprime un gioco offensivo, difficile per le avversarie. I risultati lo dicono. Abbiamo visto una bella partita, abbiamo sfruttato meglio le occasioni giocando bene al calcio anche noi. Hanno la semifinale di Europa League contro una squadra forte come il Leverkusen, è una squadra difficile da contrastare, ha giocatori di qualità che si capiscono in campo, non lasciano spazi, se li vai a pressare lasciano spazi indietro, giocano bene a calcio, è un'idea che in poco tempo è riuscito a fargli capire, e sta avendo i frutti, sarà molto soddisfatto. Non stasera, conocendolo molto bene, vuole vincere sempre, ma so che è soddisatto del suo lavoro. Arriverà in alto perché ha una grande qualità di gioco, vanno in avanti e sono pericolosi. Entrambi abbianmo giocato una buona partita, ma abbiamo meritato di vincere".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.