Moratti: “Mourinho alla Roma non può chiedere chiunque ma si è adattato bene”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter e grande amico di José Mourinho, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole sullo Special One e sulla sua avventura nella capitale: "Mourinho si trova in una squadra dove non può chiedere qualsiasi calciatore. La Roma deve stare attenta ai bilanci. Ha saputo adattarsi molto bene alla situazione romana, però come esperienza calcistica credo sia piacevole per lui".