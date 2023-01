Milan-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: Zaniolo in dubbio. Abraham scalpita

La Roma scende in campo a San Siro questa sera (ore 20:45) contro il Milan per la diciasettesima giornata di Serie A. I giallorossi si presentano a Milano dopo il successo casalingo per 1-0 contro il Bologna, mentre i rossoneri hanno vinto 2-1 in trasferta contro la Salernitana. Qualche dubbio di formazione per José Mourinho, che questa volta potrebbe affidarsi ai 'fab four'. Pellegrini a centrocampo con Cristante, Dybala e Zaniolo sulla trequarti. Se il 22 giallorosso, non al top della condizione, dovesse partire dalla panchina, il capitano andrebbe a giocare da trequartista e Matic in mediana. Davanti dovrebbe tornare Abraham dal 1'. Ballottaggio sulla fascia sinistra tra Spinazzola e Zalewski.