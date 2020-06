Milan-Roma, Pellegrini ammonito: era diffidato, sarà out contro l’Udinese

Lorenzo Pellegrini non potrà disputare il match contro l’Udinese, giovedì prossimo all’Olimpico. Il vice-capitano della Roma è stato ammonito da Giacomelli al 21′ per un fallo a gamba tesa su Bennacer. Il numero 7 era diffidato in quanto aveva già accumulato 4 ammonizioni durante la stagione: contro Genoa, Sassuolo, Lecce e Verona. Fonseca dovrà dunque scegliere se giocare la carta Pastore contro l’Udinese, nonostante una delle forze principali della sua Roma sia proprio il binomio Pellegrini–Dzeko.