Milan-Roma, le formazioni ufficiali di Pioli e Mourinho

Lo Special One si affida a Belotti in coppia con Lukaku. Confermato invece il centrocampo visto contro la Lazio

La Roma è chiamata a rialzare la testa dopo il ko nel derby di Coppa Italia. I giallorossi questa sera affronteranno a San Siro il Milan di Stefano Pioli anche lui reduce dal ko in coppa contro l'Atalanta ma che in campionato non perde da 5 partite (4 vittorie e un pareggio). Scelte obbligate per Mourinho (squalificato) che sceglie Mancini, Kristensen e Llorente davanti a Svilar (preferito a Rui Patricio). Confermato in blocco il centrocampo visto contro la Lazio con Cristante, Paredes e Bove mentre sulla destra è pronto Celik. Davanti Lukaku ed El Shaarawy che sostituisce l'infortunato Dybala.