Milan, Rebic e Pellegri in dubbio per la partita contro la Roma

Il croato e l'ex Monaco in forse per la sfida di San Siro contro Mourinho. Leao invece migliora e ci sarà

Il 6 gennaio, al rientro dalle festività natalizie, sarà la volta di Milan-Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport Ante Rebic e Pietro Pellegri potrebbero non farcela per l'appuntamento a San Siro. Il croato è reduce da uno strappo del muscolo femorale. Il giovane ex Genoa e Monaco invece, deve ancora smaltire l'infortunio agli adduttori. Migliorano le condizioni di Rafael Leão, che come già anticipato dal tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa, sarà presente per la sfida contro i giallorossi.