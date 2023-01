Milan, Pioli: “Meritavamo di vincere. Ci siamo complicati la vita da soli”

Le parole del tecnico: "Le partite sono così, è difficile adesso parlare con la squadra. Siamo delusi, abbiamo giocato bene fino al 77’".

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida con la Roma. Queste le parole del tecnico:

PIOLI A DAZN

"Con i cambi volevo mettere energie fresche e un centrocampista in più di peso come Pobega, con un difensore come Gabbia alzare i centimetri. Non averla vinta è un grande peccato, assolutamente".

Cosa si dice ai propri giocatori dopo una partita così?"Che dobbiamo continuare a giocare così e che le partite finiscono al 95’. Poi se prendi due gol da palla inattiva, dove la Roma sapevamo che è molto forte, mettendo in campo più centimetri, ci voleva più attenzione. Le partite sono così, è difficile adesso parlare con la squadra. Siamo delusi, abbiamo giocato bene fino al 77’ e meritavamo di vincere, poi ci siamo incasinati la vita da soli".

Il fallo di Vranckx che ha portato al 2-2 poteva essere evitato."Sì, poi c’è la malizia di Dybala che ha cercato il fallo e Aster è stato ingenuo. Il finale è cambiato col gol di Ibanez, dovevamo difendere meglio su quelle situazioni ma non ci siamo riusciti. Difficile, l’avevamo preparate bene e abbiamo giocato bene, dispiace non averla vinta. Valuteremo tutto e cercheremo di migliorare".

Sui giocatori da recuperare. "Spero di recuperarli, stasera non so dirti chi rientrerà. La squadra sta bene, si gioca subito ogni tre giorni e le forze saranno poche per tutti. Ma la squadra c’è, abbiamo lavorato con attenzione e cura, con carichi fino a un certo punto perché bisogna essere brillanti. Abbiamo giocato due ottime partite, cercheremo di lavorare su queste situazioni. I finali vanno gestiti meglio".

Sulla classifica. "C’è un po’ di amaro, anche se ora non guardiamo a quanti punti rosicchiamo o no al Napoli. Però sappiamo che dobbiamo vincere tante partite per restare a lottare per lo scudetto perché gli altri vanno forte. Certo, non volevamo solo un pareggio, volevamo di più e cercheremo di fare meglio".

Rinnovi di Leao e Bennacer."Non lo so. Sinceramente smetterei di parlare di contratti e infortuni, parlerei solo di come giochiamo. Dei contratti c’è chi ne sta parlando, io vedo ragazzi felici e contenti che danno il massimo".

PIOLI A SKY

"Regalato un calcio d’angolo da cui abbiamo subito un gol. I minuti finali sono diventati concitati e siamo stati meno lucidi. Abbiamo subito il pareggio su un’altra palla inattiva. Peccato per la prestazione che avevamo fatto ma questo ci insegna a rimanere concentrati nelle prossime partite”.

Problema di atteggiamento?“Non di atteggiamento. Se si parla di impegno, spirito e volontà non siamo secondi a nessuno. Abbiamo subito due gol da palla inattiva quando avevamo più centimetri in campo. Le posizioni erano giuste ma non abbiamo attaccato la palla nel modo giusto”.