Milan, Maldini e Pioli parlano di Zaniolo dopo la sconfitta contro la Lazio

Dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, in casa Milan si torna a parlare di Zaniolo. Maldini e Pioli, intervenuti ai microfoni di DAZN nel post-match hanno rilasciato alcune dichiarazioni sul numero 22 giallorosso. Il primo a parlare è l'allenatore rossonero, che commenta cosi: "Zaniolo può servire? Non lo so. Parliamo della partita, poi altre cose si vedranno nei prossimi giorni". Alla sua voce si aggiunge quella del dirigente e ex calciatore: "Non abbiamo bisogno di acquisti, la nostra filosofia resta la stessa. Per quello che riguarda Zaniolo, ha già detto tutto Massara. Noi le opportunità le valutiamo, è inutile nascondere la realtà. Non ci scosteremo dalla nostra visione e dalle nostre possibilità".