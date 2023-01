Milan, Calabria: “Abbiamo fatto meglio della Roma. Hanno avuto solo due occasioni”

Le sue parole: "Penso che l’unico modo con cui potevano farci del male era su palla inattiva, su cui loro sono forse la squadra più forte del campionato"

Redazione

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida con la Roma. Queste le parole del terzino destro del Milan:

CALABRIA A DAZN

Pensavate di averla già vinta? "Se pensavamo di averla già vinta è una cosa da stupidi perché non l’abbiamo vinta. Penso di no. Ci conosciamo, abbiamo fatto una partita molto buona, sprecarla all’ultimo è una cosa che non devi fare. Punto".

Solo frutto del caso quelle palle inattive e due gol"No, non è frutto del caso. Penso che l’unico modo con cui potevano farci del male era su palla inattiva, su cui loro sono forse la squadra più forte del campionato. Lo sapevamo, lo abbiano preparato ed è da stupidi buttare questi tre punti perché era una partita da portare a casa. Abbiamo fatto molto meglio di loro e hanno avuto solo quelle occasioni. Dobbiamo essere più attenti perché non possiamo concedere quelle occasioni".

Ci voleva qualcuno che gestisse le marcature. "Noi marchiamo sempre alla stessa maniera, la prima linea a zona e poi ci sono 2-3 giocatori compreso me che vanno a cercare l’uomo. Chi fa gol è l’uomo. L’avevamo preparata bene, sapevamo che sono forti e non bisognava lasciargli mezzo centimetro altrimenti ti fanno male. Perdere tre punti in questa maniera fa incazzare, perché non ce lo meritavamo, però mi auguro che sia da lezione. Perché il calcio piazzato fa parte del match, per quanto loro possano essere più forti e dobbiamo limitare quindi queste occasioni. Cominciando da non fare falli stupidi, si potevano gestire meglio gli ultimi minuti e non arrivare al calcio piazzato".

CALABRIA A SKY

Ci racconti l’umore dello spogliatoio? “Siamo arrabiati. E da stupidi sprecare questa partita. L’abbiamo preparata bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sprecare il doppio vantaggio alla fine è un peccato. Non possiamo più permettercelo se vogliamo arrivare fino in fondo. La partita era chiusa, serviva solo un po’ d'attenzione in più. Dovevamo marcare meglio, loro sono i più forti del campionato su palla inattiva e quindi serviva ancora più attenzione”

Ci credi allo Scudetto? “Ci credo sempre, è ancora lunga. Dobbiamo però essere consapevoli che il Napoli sta spingendo e la Juve non perde da 8 gare. Se vogliamo lottare per lo Scudetto non dobbiamo concedere queste cose, sono partite da portare a casa”

Troppe disattenzioni nel finale. "Proprio perché avevamo fatto una grande partita, concedere questi gol è stato imperdonabile. Possiamo fare meglio, potevamo evitare entrambe le punizioni. Loro lavorano tanto su quello, sono molto grossi. Dovrà servirci da lezioni ma dobbiamo sapere che il campionato quest’anno è ancora piu difficile dell’anno scorso.

Che consiglio puoi dare a De Ketelare? “Deve solo stare tranquillo e isolarsi ancora di più. Non deve ascolare le voci esterne. Sa quanto talento ha, deve essere sicuro di sé stesso. Quello che fa in allenamento lo può fare in partita. Viene da un campionato diverso e ci vuole tempo ma noi siamo con lui fino alla fine.