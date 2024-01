Mexes e lo speciale in bocca al lupo per De Rossi: “Se ti serve un difensore ci sono”

L'ex centrale giallorosso ha voluto mandare un messaggio per DDR all'inizio della sua nuova avventura: "Cercherò di passare per Trigoria. Spero che andrà tutto bene come tu vuoi"

Redazione

Philippe Mexes e Daniele De Rossi sono stati grandi compagni di squadra e tutt'ora restano grandi amici. Per questo motivo, l'ex difensore della Roma, ha voluto mandare un messaggio speciale al nuovo allenatore giallorosso, ai microfoni di ReteSport: "Ti faccio gli auguri. So che sei impegnato. Un pensiero a te e a tutta la squadra. Spero che andrà tutto bene come tu vuoi. Se ti serve una mano per il difensore in panchina io ci sono. A parte gli scherzi, qualsiasi cosa io ci sono. Hai il mio numero, cercherò di passare a Trigoria a salutarti, un grande abbraccio e sempre forza Roma”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.