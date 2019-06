Memorial Giuseppe Augello, parte domani: presenti le giovanili di Roma e Lazio

Si disputerà da giovedì 20 a domenica 23 la sesta edizione del Memorial Giuseppe Augello, torneo di calcio giovanile internazionale, quest’anno dedicato ai ragazzi nati nel 2006. Dopo cinque edizioni di altissimo livello, che hanno visto tra le partecipanti formazioni del calibro di Real Madrid, Paris Saint Germain, Crystal Palace e i campioni in carica dell’Atletico Madrid, quest’anno la manifestazione si sdoppia e si giocherà in contemporanea tra la sede storica di Montecompatri e il rinnovato centro sportivo del Francesca Gianni a San Basilio. Ai nastri di partenza la Roma e la Lazio, presenti fin dalla prima edizione ma ancora alla ricerca di un successo nel torneo che negli anni è stato solamente sfiorato. Le formazioni romane se la vedranno con il meglio del calcio nazionale: Juventus, Torino, Inter, Sampdoria, Parma, Udinese, Frosinone, oltre ai padroni di casa dell’Atletico Lodigiani, alla formazione rumena del Celta Brasov e ad alcune società dilettantistiche della Capitale proveranno a succedere nell’albo d’oro all’Atletico Madrid, che lo scorso anno ha superato in finale l’Inter. Le squadre sono state divise in quattro gironi da quattro squadre: nel gruppo A si sfideranno Inter, Udinese, Romulea e G. Castello, nel gruppo B Juventus, Frosinone, Parma e Polisportiva Carso, nel girone C Torino, Lazio, i romeni del Celta Brasov e i padroni di casa dell’Academy Atletico Lodigiani, mentre nel D sono stati inseriti Sampdoria, Roma, Teramo e Atletico Lodigiani. Il torneo si concluderà domenica al centro sportivo Francesca Gianni, dove si disputeranno le semifinali e la finale