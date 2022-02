Mayoral ancora in gol con il Getafe: 3 reti e un assist in 5 partite per lui

L'attaccante ex Roma ha ritrovato la continuità in Liga, anche se la classifica non sorride alla squadra di Madrid

Se n'è andato via da Roma con sentimenti contrastanti, Borja Mayoral. Da una parte, la voglia di rimettersi in mostra e il ritorno nella sua Madrid, dall'altra il rammarico per non aver trovato abbastanza spazio nella squadra di José Mourinho. Sentimenti contrastanti anche per i tifosi giallorossi che, in un momento in cui mancano sia Nicolò Zaniolo, sia Eldor Shomurodov e Stephan El Shaarawy, lo avrebbero voluto in coppia con Tammy Abraham in attacco. Specie se si considerano i numeri dello spagnolo al Getafe, squadra in cui è finito in prestito durante il mercato di riparazione.

In cinque partite con la maglia dei madrileni, l'ex Roma (e Real Madrid) ha segnato tre gol e fatto un assist, collezionando più minuti che con lo Special One. Anche ieri, nel pareggio contro il Cadice in trasferta, Mayoral ha messo il pallone in rete su rigore, prima aveva messo la firma anche nel derby contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, perso per 4-3 dai suoi, e al debutto contro il Granada, in cui invece era arrivata una vittoria per 4-2. In mezzo, un assist al bacio per Carles Alena contro il Levante, che ha chiuso il sipario nella gara salvezza.