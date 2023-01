Matic: “La Roma merita la Champions. Con Cristante abbiamo giocato bene insieme”

Le parole del centrocampista: "Il nostro lavoro è vincere le partite. Il mister è sempre uguale. Quando si vince è più facile lavorare con lui"

Redazione

Matic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida con lo Spezia. Queste le parole del centrocampista della Roma:

MATIC A DAZN

Mourinho dice spesso che tu e Cristante non potete giocare insieme, ma quando lo fate le prestazioni sono sempre buone. "Non lo so se ha detto che non possiamo giocare insieme, perché mi sento sempre bene a giocare con lui o con qualsiasi altro giocatore. Il nostro lavoro è vincere le partite, oggi abbiamo giocato bene come squadra, anche io e Bryan abbiamo giocato bene insieme. Dobbiamo continure così".

Hai come obiettivo di portare la Roma in Champions? "Sì è molto importante finire tra le prime quattro, perché la Roma merita di giocare la Champions League. Noi giocatori sappiamo che è molto importante per tutti noi".

Come avete vissuto le ultime ore di Zaniolo? "Questa domanda non è per me. Io sono solo un giocatore della squadra, è più una domanda per il mister".

Conosci molto bene Mourinho, come è qui alla Roma rispetto al passato? "Il mister è sempre uguale. Quando si vince è più facile lavorare con lui, quando si perde è più difficile (ride, ndc). Il mister è sempre molto emotivo, passionale, Mourinho è sempre Mourinho. Non cambierà mai".