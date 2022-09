Matic bloccato nel traffico della capitale: “Morning in Rome”

Il centrocampista giallorosso, dopo i primi tre mesi di permanenza in città, ironizza sulle inevitabile attese in macchina per gli spostamenti

Roma è la città più bella al mondo, ma spesso riserva tante spiacevoli sorprese. Se ne è accorto anche Matic, che questa mattina è rimasto imbottigliato nel traffico della capitale. "Morning in Rome" è la didascalia che simpaticamente condivide insieme ad una foto in fila in macchina il centrocampista giallorosso in una storia sul suo profilo Instagram. L'emoji spaventata la dice lunga sulla situazione di viabilità della Cristoforo Colombo. Dopo tre mesi di permanenza nella città, Nemanja sembra dunque non essersi ancora abituato alle lunghe code di macchina per spostarsi a Roma.