Marotta: “La Roma è forte, Mourinho-Inter una storia toccante”

Le parole del dirigente nerazzurro: "Mi aspetto una partita piena di insidie, la Roma ha una rosa competitiva"

Le è mai passato per la testa la pazza idea di chiamare Mourinho come allenatore nel corso della sua carriera? No, non ci siamo mai incrociati neanche come pensieri. Quando ho dovuto decidere l'allenatore non era nell'elenco perché era già accasato. Questo non significa che non abbia stima per un allenatore vincente che ha dimostrato di raccogliere tante soddisfazioni e successi, un palmares ricco di trofei. Per l'Inter ci riporta indietro ad un'annata splendida e indimenticabile, uno dei momenti più toccanti della storia del club.