Marco D’Amore: “Mourinho uno dei migliori al mondo in una Roma ambiziosa”

L'attore napoletano, il Ciro Di Marzio di Gomorra, ha parlato di calcio e dei giallorossi nella corsa Champions: "In generale mi spaventa, così come le altre"

Con José Mourinho la Roma ha acquisito senza dubbio una dimensione e visibilità internazionale, provando ad alzare ulteriormente l'asticella negli obiettivi a breve e medio termine. Il portoghese ha un carisma e uno status riconosciuto da tutti, non solo nel mondo del calcio: "Non è che mi spaventi, ma penso che Roma sia una piazza calda in termini di tifoseria. Ambiziosa per quanto riguarda la presidenza e sicuramente con un grande condottiero come Mourinho che a mio avviso è uno dei migliori allenatori ancora oggi al mondo, in termini di palmares, di esperienza, di capacità di leggere i giocatori". A parlare è Marco D'Amore, il Ciro Di Marzio di 'Gomorra'.