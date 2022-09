Malagò: “Noi romanisti abituati a soffrire. A Tirana non c’ero per scaramanzia”

A Trento è in corso il Festival dello Sport, in cui è presente anche Giovanni Malagò. Il presidente del Coni, noto tifoso della Roma, ha parlato anche a 'tuttomercatoweb.com': "Sono felice dei risultati sportivi conseguiti dell'Italia in tutti gli sport e nelle discipline olimpiche. Siamo l'unico paese al mondo in cui proviamo ad essere competitivi in tutte le attività. La Roma? Noi romanisti siamo abituati a soffrire. A Tirana non sono andato per scaramanzia".