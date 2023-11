Lukaku, parla papà Roger: “Roma scelta giusta ma io sarei andato in Arabia Saudita”

Il padre spera di ricucire i rapporti con l'attaccante giallorosso: "Spero che questo articolo possa aprire una porta. Penso: un giorno tutto questo sarà normale. Lo spero con tutto il cuore, perché è così triste”

Redazione

Roger Lukaku, padre di Romelu nonché ex attaccante, ha rilasciato una lunga intervista a La Dernière Heure, quotidiano sportivo di Bruxelles. I due non hanno un grande rapporto dopo la scelta del papà di separarsi dalla madre ma in questa intervista Roger dimostra di seguire ancora assiduamente la carriera del figlio e di voler prima o poi sistemare i rapporti con la propria famiglia. "Spero che questo articolo possa aprire una porta. Penso: un giorno tutto questo sarà normale. Lo spero con tutto il cuore, perché è così triste”.

Sui fischi di San Siro. "Lavorare con gli avvocati e con gli agenti va bene per chi pensa solo a riempire le proprie tasche, non agli interessi del giocatore. Mi sono sentito come se i fischi fossero per me. Mi rattrista vedere come è stato trattato in Italia. Sai che ho spento la televisione a metà. I fischi di San Siro? So che ha una pelle d'elefante, ma ha i suoi limiti. Lo stress può causare danni fisici. Quando vedi quello che ha fatto per l'Inter. Ho spento la TV durante l'intervallo".

Sul passaggio di Romelu alla Roma. "Ha fatto la scelta giusta andando alla Roma. Ma io sarei stato in Arabia Saudita, doveva andare all'Al Hilal. Quanto avrebbe guadagnato? 45 milioni all'anno? E avrebbe firmato un contratto per tre anni? Avrebbe dovuto parlare con Tedesco per vedere se poteva mantenere il suo posto in nazionale. Come Ronaldo. Romelu ha due figli. Ha già 30 anni. A un certo punto devi pensare a te stesso. Ma lui voleva rimanere in Europa".

Sui quattro gol contro l'Azerbaigian. "Considerando il freddo che c'è tra noi, ho preferito non andare a vedere la partita per non disturbare. Non volevo creare problemi. Mi piaceva guardare le partite in TV".

Sui suoi insegnamenti da piccolo. "Quello che ho visto contro l'Azerbaigian è stato il mio marchio di fabbrica. Gli spiegavo come un attaccante deve evitare la trappola del fuorigioco, per esempio. Ha visto il suo secondo gol, quando il VAR ha controllato se il gol era regolare? Inizialmente era in posizione di fuorigioco. Ma è tornato in campo e ha segnato con il piede destro. Quello che ha mostrato contro l'Azerbaigian è incredibile. Anche io ho aperto gli occhi allo stesso modo. Se fosse rimasto in campo, avrebbe segnato sei o sette gol. È un peccato che sia uscito. Se continuerà anche dopo gli "Euro", supererà i 100 gol in Nazionale. Facilmente. Ma sapete cosa mi ha reso più felice contro l'Azerbaigian? Vederlo in modalità boss. Lo si è visto quando ha protestato dopo il cartellino giallo".

Nel 2018 disse che Romelu sarebbe diventato il miglior attaccante del mondo. "Non mi rimangio le parole. L'unica differenza con Haaland è che il norvegese ha vinto la Champions League ed è il capocannoniere della Premier League. Romelu è stato sfortunato a perdere la finale. Ma per il resto, vedete al mondo un miglior numero 9?".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.