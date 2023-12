Lukaku, da regolamento non rischia due giornate. Intanto il Chelsea lo scarica

Il futuro di Romelu Lukaku è sempre più lontano dal Chelsea. Stando a quanto riportato dal portale inglese The Athletic, i Blues non sarebbero per niente interessati a far tornare a Londra il centravanti belga. Big Rom, quest'anno in prestito oneroso alla Roma, sarà quindi ceduto a titolo definitivo a giugno con i giallorossi ovviamente interessati. Il prezzo iniziale di 42 milioni potrebbe abbassarsi in estate. Il Chelsea di Pochettino viene da due sconfitte negli ultimi 5 giorni contro Manchester United ed Everton e sta aspettando il rientro di Nkunku, ma l’opzione Lukaku non è nemmeno considerata. Intanto l'attaccante attende la decisione del Giudice Sportivo dopo il rosso (il primo in carriera) rimediato ieri con la Fiorentina. Da regolamento Lukaku dovrebbe ricevere infatti una sola giornata di squalifica: nel caso infatti di un duro intervento senza ulteriori condotte violente nei confronti dei giocatori avversari o di proteste plateali/attacchi a direttore di gara e squadra arbitrale, il rosso diretto da regolamento non porta a due giornate di squalifica, ma a una sola. Basti vedere il caso Boloca della settimana scorsa. Salvo colpi di scena quindi Lukaku tornerà col Napoli, ma i colpi di scena a Roma sono all'ordine del giorno.