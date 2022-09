Ludogorets-Roma: per gli abbonati Serie A è ora possibile prenotare il biglietto

Manca sempre meno all'esordio in Europa League della Roma di Mourinho. A partire da questo momento, i tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento per le partite di Serie A, potranno prenotare il biglietto per la sfida al Ludogorets. La procedura di prenotazione del tagliando per il match in programma il prossimo 8 settembre, prevede l'acquisto di un voucher pdf. Successivamente, entro il 6 settembre, verrà inviato sulla mail d'acquisto, il biglietto valido per l'accesso allo stadio. La vendita libera partirà invece il prossimo 2 settembre. In ogni fase di vendita sarà possibile acquistare un solo biglietto al costo di 11 euro.