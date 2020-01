Luca Pellegrini: “Potevo andare alla Lazio, ma la Roma si mosse prima”

Luca Pellegrini, arrivato in estate alla Juventus nell’affare Spinazzola, parla a Calcio 2000 svelando un retroscena di anche sul suo passaggio in giallorosso. Queste le parole: “Dopo che ho fatto il provino con la Roma, sono stato contattato dalla Lazio. Sembrava potesse nascere qualcosa di importante ma, al momento di concludere, la Lazio mi ha posticipato l’incontro di tre giorni. Bene, proprio in quei giorni di attesa, mi ha richiamato la Roma e ho firmato con i giallorossi. Direi sliding doors, no?“.