Llorente: “Grande vittoria e porta inviolata. Continuiamo a lavorare”

Diego Llorente si sta prendendo la Roma e ha giocato la quarta partita da titolare. Lo spagnolo è tornato a Trigoria dopo gli ottimi 6 mesi disputati in prestito la scorsa stagione. Ieri è stato tra i protagonisti della vittoria contro l'Empoli e ha esultato scrivendo un messaggio sui social: "Una grande vittoria e la porta inviolata. Continuiamo a lavorare e a migliorare. Grazie ai tifosi per la grande atmosfera dell'Olimpico! Daje Roma!". Nella giornata di oggi i giallorossi non si alleneranno, torneranno a lavorare domani mattina per preparare al meglio la sfida di Europa League contro lo Sheriff. L'esordio in Moldavia è in programma giovedì alle ore 18.45.