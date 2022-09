Lesione al retto femorale per Destro: salta la sfida contro la Roma

Zanetti perde l'attaccante ex giallorosso per le prossime sfide di campionato

Dopo il match contro il Ludogorets, la Roma affronterà in campionato l'Empoli di Paolo Zanetti al Castellani. L'ex allenatore del Venezia però perde un pezzo importante della sua squadra. Mattia Destro, ex giallorosso, ha riportato una lesione di basso grado al retto femorale sinistro. Il club toscano non ha specificato i tempi di recupero ma l'attaccante salterà sicuramente la sfida contro il suo passato (a Roma dal 2012 al 2015).