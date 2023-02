Lecce, Di Francesco: “C’era voglia di vincere. Dobbiamo continuare così”

Le sue parole: "Ci credevo, la partita era in equilibrio. Non è arrivato l’episodio ma siamo sulla buona squadra"

Redazione

Federico Di Francesco e Strefezza hanno parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida con la Roma. Queste le loro parole:

DI FRANCESCO A DAZN

Ti manca il gol a giro? “Si un po' ma ci prendiamo questo bel punto. Potevamo fare di piu in ripartenza ma è un bel punto per noi".

Non vi accontentante di un pari contro la Roma? “C’era voglia di vincere. Abbiamo preso questa mentalità dagli altri big match. In casa ce la giochiamo alla grande. Ci credevo, la partita era in equilibrio. Non è arrivato l’episodio ma siamo sulla buona squadra".

Dov’è il margine di crescita della squadra? “Dobbiamo continuare con questa mentalità. Abbiamo tanti ragazzi giovani che hanno qualità e che stanno crescendo".

STREFEZZA A DAZN

Partita dura e con tanti contrasti. Era questa era la chiave per portare via dei punti. “Abbiamo preso punti contro una squadra forte che punta in alto. Dovevamo fare questa partita. Ci prendiamo il punto e guardiamo avanti".

Dopo Atalanta, Lazio e Milan, quanto vale questo punto con la Roma? “Vale tanto perche sono squadre che puntano in alto. Rubargli punti è tanta roba. Testa bassa e lavorare c’è ancora tanto da fare".

Dieci punti sulla zona retrocessione. “Non dobbiamo guardare la classifica, se la guardiamo sbagliamo. Dobbiamo giocare come sempre e poi il risultato arriva".

Non guardate avanti con ambizione per arrivare dalla parte sinistra della classifica? “Sognare non costa nulla ma non guardiamo la classifica. Abbiamo tanto da lavorare e migliorare

Volevi la maglietta di Dybala, gliela hai chiesta? “Si ora gliela provo a chiedere vediamo se me la da. Sono ottimista".