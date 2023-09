Lecce, D’Aversa: “Abbiamo vinto con il Genoa che poi ne ha fatti 4 alla Roma”

Il tecnico dei salentini si è soffermato sul successo dei rossoblù: "Quando si perde una partita non si può essere contenti, ma va analizzata come si deve"

La brutta sconfitta della Roma contro il Genoa, il poker servito dai rossoblù a Marassi, sono una mazzata difficile da mandare giù. Il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, nella conferenza stampa pre Napoli ha sottolineato la vittoria della squadra di Gilardino nel match di ieri contro i giallorossi: "Quando si perde una partita non si può essere contenti, ma va analizzata come si deve, chi avevamo contro, il nostro percorso, il fatto di aver vinto col Genoa che poi fa 4-1 alla Roma". I salentini, infatti, tra le mura amiche hanno battuto il Genoa per 1-0. Risultato e prestazione completamente diversi rispetto a quello messo in campo da Dybala e compagni.