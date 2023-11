Lecce, Blin: “Con la Roma siamo andati vicini alla vittoria. Abbiamo qualità”

La vittoria della Roma, arrivata a tempo praticamente scaduto con il gol di Lukaku sotto la Curva Sud, contro il Lecce non è andata giù ai salentini. Il centrocampista dei giallorossi, Alexis Blin, intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima sfida contro il Verona, è tornato sul match dell'Olimpico: "Cerchiamo sempre di fare la prestazione. Siamo stati molto vicini a vincere a Roma. Col Milan è stata una bella partita e potevamo vincere. Abbiamo le qualità per portare il risultato a casa".